حائل 11 جمادى الآخر 1441 هالموافق 5 فبراير 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم , بزيارة عزاء ومواساة لمنزل أسرة الخمسان في وفاة الشيخ بايق بن سعود الخمسان - رحمه الله - .وقدم سموهما العزاء لأشقاء وأبناء الفقيد في ضاحية عثمر بمدينة حائل , سائلين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مشاعرهما ووقفتهما في هذا المصاب الجلل داعين الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمال سموهما.// انتهى //19:26ت م0254