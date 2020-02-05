اجتماعي / أمير منطقة حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الخمسان
الأربعاء 1441/6/11 هـ الموافق 2020/02/05 م واس
حائل 11 جمادى الآخر 1441 هالموافق 5 فبراير 2020 م واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم , بزيارة عزاء ومواساة لمنزل أسرة الخمسان في وفاة الشيخ بايق بن سعود الخمسان - رحمه الله - .
وقدم سموهما العزاء لأشقاء وأبناء الفقيد في ضاحية عثمر بمدينة حائل , سائلين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .
من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مشاعرهما ووقفتهما في هذا المصاب الجلل داعين الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمال سموهما.
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19:26ت م
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