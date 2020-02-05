الكويت 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واستغلب فريق الهلال على فريق العين الاماراتي في ثاني مبارياته في ( خليجي 37 ) للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت وذلك بعد فوزه بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/21 - 25/19 - 25/19وقدم الهلال مستوى مميز أمام العين الاماراتي وفرض سيطرته على مجريات المباراة بالضربات الساحقة والارسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط التي كانت كفيلة بتقدمه في جميع الاشواط الثلاثة وسط تألق نجمه المخضرم احمد البخيت والمحترف العماني سعود المعمري,وسيلعب الهلال مواجهته الثالثة بعد غدٍ الجمعة عند الساعة الخامسة على صالة نادي الكويت أمام دار كليب البحرينيوعبر لاعب فريق الهلال أبراهيم المعقيل عن سعادته بالفوز الثاني الذي حيث قال أن : "المواجهة كانت قوية وسريعة ونجحنا ولله الحمد من فرض سيطرتنا بعد الاداء الرائع الذي قدمه زملائي اللاعبين وكانت العزيمة والاصرار هو سلاحنا في المباراة فالجميع تألق وكانت أخطاءنا قليلة وهذا ساهم بلاسك في تحقيق الفوز وكان اللاعبين على قدر المسؤولية واصبحت المسؤولية اكبر لمواصلة حصد النقاط حيث تنتظرنا مباراة مهمة بعد غد الجمعة أمام دار كليب البحريني والتي تحتاج الى استعداد مكثف وأبارك لزملائي اللاعبين على الفوز وكذلك للجماهير السعودية ونعدهم بتقديم الافضل في مبارياتنا المقبلة".وقال اللاعب عبدالله الزهراني ابارك للجماهير السعودية على تحقيق الفوز الثاني في البطولة بعد أن قدمنا مستوى ممتع من جميع اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية وحقيقة واجهنا فريق قوي من خلال الامكانيات الفنية والمهارية خصوصاً في الارسالات وحائط الصد ولكن ولله الحمد تركيزنا داخل الملعب ساهم في فرض سيطرتنا و نجحنا في تحقيق الفوز وعلينا أن نستعد لمواجهة بعد غد أمام دار كليب البحريني الذي يملك لاعبين مميزين .// انتهى //19:37ت م0257