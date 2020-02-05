جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسشهدت الجلسة الثانية لملتقى قراءة النص - في دروته الـ16 التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بجدة اليوم بفندق الدار البيضاء جراند - عددا من المشاركات النقدية والقراءة السردية لعدد من الكتاب السعوديين, وأدارها الدكتور حسن النعمي .وقدم المشارك الدكتور حسن حجاب الحازمي ورقة حملت عنوان "الرؤية السردية في رواية .. ما تبقى من أوراق محمد الرطيان .. لعبة الشكل وتمويه المعنى", قدمت الورقة مقاربة للرواية للكاتب السعودي محمد الرطيان، متكئة على مقولات البنيوية السردية التي تنظر إلى الرواية على أنها تقوم على دعامتين رئيسيتين : حكاية وخطاب, مبررًا اختياره لهذه الرواية لأسباب فنية، تتعلق ببنية خطابها الروائي الذي اجتهد الكاتب في تشكيله بصورة تبدو مفارقة للمألوف، ونزّاعة لإرباك المتلقي، وطامحة للتجديد على مستويات الخطاب كافة، فالرؤية السردية تتكئ على أكثر من راو، بل إنها تتسع لتشمل الكاتب والناشر مع أنهما شخصان حقيقيان يفترض أنهما خارج الخطاب الروائي، والبنية الزمنية متشظية ومربكة تحتاج إلى قارئ يقظ يلتقط مفارقاتها ويعيد ترتيبها، وصيغ الخطاب متعددة ومتنوعة، فمن خطاب الكاتب الماثل في العتبات إلى خطاب السيدة ( تاء )التي تستهل الرواية وتختمها.وتحدثت الدكتورة بسمة عروس عن سردية عبده خال بين التمثيل الواقعي والانزياح , وهي دراسة في التحولات والأشكال , وفي ورقتها الموسومة بـ"تحولات الأدب السعودي وإشكالية التحقيب" تضع الباحثة الدكتورة لمياء باعشن هدفًا رئيسًا يتمثل في محاولة رصد الكتل الزمنية المكونة للأدب السعودي، وفحص الآلية المستخدمة في تقسيم مُدَده المتتالية على المحور الدياكروني التعاقبي .// يتبع //19:41ت م0258

من جانبه عرّج الدكتور ماجد الزهراني لرواية "موت صغير" للروائي السعودي موسى العلوي، وحصولها على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) لعام 2017م، ليجعلها هدفًا لورقته الموسومة بـ"(موت صغير) في الوعي العربي.. ألق الانتشار وأفق الانتظار"، لقياس مدى الاهتمام بالرواية السعودية، حيث يقرر الزهراني أن الرواية السعودية المعاصرة احتلت مكانة مرموقة على المستويين العربي والعالمي، لما تحفل به من تطورات فنية وفكرية لفتت الباحثين للسبر في أغوار هذه النصوص الإبداعية المُنتجة والكشف عن مكنوناتها , جاعلاً من هذا الاهتمام هدفًا للدراسة والبحث عن أسباب الحضور الكثيف لرواية (موت صغير) في الأبحاث والمقالات العربية، حيث رصد الباحث أكثر من 30 مقالة في الصحافة العربية تناولت هذه الرواية منذ صدورها عام 2016م عن دار الساقي، منطلقًا في بحثه من حقل نقد النقد للكشف عن مستويات التلقي والاستقبال .وفي ورقته بعنوان "ناقد النص والمنصة..الغذامي وثقافة تويتر" يذهب الدكتور عادل خميس إلى القول بأن الناقد والمفكر عبد الله الغذامي أحد الذين تنبهوا للتغييرات التي جلبها عصر ما بعد الحداثة، ونبهوا على ضرورة أخذ التحولات القادمة بجدية ومسؤولية, ومنذ تحوله إلى مشروعه في النقد الثقافي بداية الألفية الثالثة، وهو يحاول ممارسة ما عزم عليه، متعاملاً مع الظواهر الثقافية المختلفة بوصفها نصوصاً لها أبعادها وسياقاتها الخاصة, مضيفًا ما تمثله منصة تويتر واحدة من أبرز محطات الغذامي في العقد الأخير, فقد انضم الغذامي إلى قوافل المغردين على موقع تويتر في شهر سبتمبر من العام 2011 الميلادي، ومنذ تلك اللحظة وهو حاضر شبه دائم على هذا العالم الذي يعج بالمغردين , فيما يرى أن هذا الحضور التويتري المكثف للغذامي يكرس موقفه الذي أعلن عنه سابقاً، ما يمكن معه القول بأن تفاعل الغذامي مع متابعيه ومع عالم تويتر يلخص مسيرته في هذا السياق، ويمثل تطبيقاً عملياً للكثير من مواقفه .// يتبع //19:41ت م0259

إلى ذلك رصدت الباحثة الدكتورة أمل التميمي في ورقتها "تحولات السيرة في الأدب السعودي من الأشكال التقليدية إلى الدراما العالمية"، متسائلة:هل طرأت تحولات على السيرة في الأدب السعودي؟ , ومستعرضةً التحولات التي مر بها الأدب الذاتي في المملكة ورحلته من الأشكال التقليدية في الصيغ المكتوبة إلى الشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني والتفاعلي إلى الشكل الدرامي، ويوميات اليوتيوب، إلى السينما العالمية , كما ناقشت مسائلة التجريب الإبداعي لأشكال جديدة عن الذات ظهرت عند المرأة السعودية لا تدخل تحت مسمى السيرة الذاتية ولكنها تُعدُّ من الأدب الذاتي مثل النشر المشترك ليوميات نساء سعوديات، مبدية ملاحظة أن هناك تحولاً واضحاً في تقديم السير السعودية بالشكل الدرامي في المحافل الرسمية والقنوات التلفزيونية والمنصات الإعلامية رجلا كان أو امرأة بطريقة تختلف عن الطريقة المعتادة التقليدية .من جانبها وضعت الباحثة مشاعل الشريف موضوع "تحولات القضايا السردية في الرواية النسائية السعودية..قضايا المرأة في روايات أميمة الخميس أنموذجاً"، مشيرة إلى أن بحثها بهذا العنوان يأتي استجابةً لعنوان مُلتقى قراءة النص السادس عشر، وأنه يندرج تحت محور (الآفاق الجديدة في السرد: الأنواع والتقنيات)، متناولة فيه تحولات القضايا السردية في الرواية النسائية السعودية، قضايا المرأة في روايات أميمة الخميس - بشكلٍ خاصٍ - ، متتبعة أبرز قضايا المرأة في روايات الخميس التي شكلت سمة عامة في رواياتها - عدا روايتها الأخيرة - (مسرى الغرانيق في مدن العقيق) التي كانت مفصل التحول في قضايا السرد لدى الخميس .// انتهى //19:41ت م0260