اسطنبول 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسانشطرت طائرة ركاب إلى نصفين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في اسطنبول اليوم نتج عنه سقوط جرحى .ونقلت وسائل الإعلام التركية تأكيد وزير النقل التركي شهيد ترهان ان الطائرة كانت تقل 177 راكبا، إضافة إلى ستة هم افراد الطاقم, مبينًا أن الحادث لم ينتج عنه سقوط قتلى.وانشطر هيكل الطائرة إلى نصفينين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الاسيوية لاسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك".وكانت الطائرة آتية من ازمير في غرب تركيا ويرجح انها خرجت عن المدرج بسبب الامطار الغزيرة التي تهطل على اسطنبول.وتم اغلاق المطار امام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار اسطنبول الدولي الواقع على الضفة الاوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.// انتهى //19:59ت م0264