الدمام 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسيواصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة اليد (مواليد 2002) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المفتوح للاعبي المنطقة الشرقية في مدينة الدمام، الذي يمتد أسبوعين، للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا للناشئين 2020م بكازخستان .واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد نبيل (21) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: حسين آل عبادي، محمد المدن، علي آل محسن، علي آل أحمد، حسن التريكي، عبدالله اليوسف، علي آل عصام، أيمن آل غزوي، سجاد عبد الرزاق، مجتبى الرمضان، حسين الدواغ، نزار الأحمر، حسين آل فريج، حسن الخضيمي، جهاد أبو علوه، سجاد الخضيمي، مهدي العباس، مقداد الدبيسي، حسين الزاير، أحمد العبدالله، و مهدي الأحمد.يُذكر أن المنتخب السعودي أنهى مشاركته في البطولة العربية بتونس، محققًا المركز الرابع ، ضمن استعداداته للبطولة الآسيوية.ويشارك في بطولة البحر الأبيض المتوسط أربعة عشر منتخبًا، وهم: السعودية، مصر، اليونان، كرواتيا، البحرين، المغرب، الكويت، أسبانيا، صربيا، رومانيا، مقدونيا، تونس، تركيا، و مونتينيجرو.// انتهى //20:31ت م0265