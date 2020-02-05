الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسحافظ دراج فريق الإمارات "روي كوستا" على المركز الأول في الترتيب العام بزمن 8:24:35 بعد نهاية المرحلة الثانية من " طواف السعودية 2020 " للدراجات الهوائية، في البطولة الدولية التي تقام في العاصمة الرياض، وتستمر حتى السبت المقبل ، وجاء في المركز الثاني الأسترالي هاسلر هاينريش من فريق مكلارين البحرين بزمن 8:24:36، وفي المركز الثالث حل الفرنسي ناصر بوهاني من فريق آركيا سامسيك الفرنسي بزمن 8:24:37 .واحتدم التنافس بين الدراجين في ثاني أيام الطواف "المرحلة الثانية"، حيث حصل على المركز الأول و"القميص الأخضر" الإيطالي نيكولي بينفازيو من فريق توتال دايركت إينرجي الفرنسي، بزمن قدره 4:32:31 ، فيما حل في المركز الثاني الدراج الألماني "بهاوس فل" من فريق برغس بي إتش، وجاء في المركز الثالث الدراج الفرنسي بوهاني ناصر من فريق آركيا سامسيك الفرنسي، وحصل على "القميص الأحمر"، كما حصل على جائزة أفضل دراج شاب اللاعب "لورانس أندريس" من فريق رويال ريدينيز، وحصل على "القميص الأبيض" .وتوج رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس ورئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ديفيد لابرتينت ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام الدراجين الفائزين في هذه المرحلة.وكانت المرحلة الثانية من طواف السعودية 2020 قد بدأت من القرية التراثية "حصن سدوس" إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة إجمالية تبلغ 182كم، على أن تستكمل صباح غدٍ الخميس المرحلة الثالثة التي تنطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة 119كم.وأبدى رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابرتينت في تصريح صحفي سعادته بحضور سباق طواف السعودية 2020 والمقام حالياً في العاصمة الرياض، وقال : "أنا سعيد بما شاهدته من جهد مبذول من القائمين على هذا السباق، والدقة في التنظيم والترتيب، وأكثر ما أعجبني أيضاً هو ترحيب الناس بالمتسابقين في بداية السباق وتفاعلهم معهم".وأضاف: "أتطلع بشغف إلى الموسم المقبل، فسباق هذا العام نجح مبكراً من خلال ما شاهدته وما قاله لي العديد من المتسابقين في طواف السعودية، الذين تحدثوا بإيجابية عن السباق وتنظيمه، فهذا النجاح سيشجع العديد من الفرق على المشاركة في النسخ المقبلة".وختم حديثه قائلاً: "شكرا للسعوديين على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، وهذا التنظيم الرائع، وشكرا لكل الجهود المبذولة من الإدارة الرياضية في السعودية".يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة، وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، حيث يقام هذا الحدث العالمي الكبير تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات uci، وضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".وأقيم على هامش سباق " طواف السعودية 2020 " عدد من المعارض التعريفية بفعاليات طواف السعودية 2020، في عدد من المواقع بالعاصمة الرياض تتضمن التعريف بفعاليات طواف السعودية وألعاب الدراجة والأسهم وبروشورات تعريفية عن تفاصيل الفعالية كافة.// انتهى //21:25ت م0277