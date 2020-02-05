السيح 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واساختتمت بمدينة السيح اليوم حملة التبرع بالدم التي نظمتها كلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.وهدفت الحملة التي أقيمت في مبنى كلية إدارة الأعمال في مقر الجامعة بمدينة السيح، إلى غرس ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب من خلال نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى عبر التبرع بالدم كونه واجبا إنسانيا ووطنيا يعكس مفهوم التكاتف والتكامل بين فئات المجتمع، ويسهم في نشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراده.// انتهى //21:31ت م0279