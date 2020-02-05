الجبيل 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسكرمت حرم سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل ، مساء اليوم ، 51 حافظة للقرآن الكريم من مختلف الأعمار في حفل « رواء الأمة 5 » الذي أقامته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل بمقر مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة .وأكدت سموها على نهج الدولة الرشيدة في خدمة القرآن ورعاية حفظته، منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى عهدنا الحاضر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .من جهتها، أشادت مديرة الإشراف النسائي وفاء الحربي في كلمتها خلال الحفل بما تلقاه الجمعية من دعم واهتمام من الحكومة الرشيدة لآداء واجبها تجاه تعليم القرآن الكريم ، مثمنة لسمو أمير المنطقة وللأميرة عبير دعمهما المتواصل .وبدأ الحفل بمسيرة الحافظات بعد ذلك عرضت فقرة بعنوان (( حفل بالعبير يُضاء )) .ثم ألقت رئيسة المجلس الاستشاري فريال الزامل كلمة إدارة الإشراف النسائي بالجمعية ، أعربت فيها عن شكرها لسمو الأميرة عبير على رعايتها الحفل ومشاركة الطالبات المكرمات فرحتهن بإتمام حفظ كتاب الله .وهنأت الحافظات بما نلنه من شرف، ودعتهن إلى تطبيق كتاب الله في كل مناحي الحياة، فحافظ القرآن متميز في أقواله وأعماله وإنجازاته.بعد ذلك قدمت فقرة (( أطايب الثمر )) التي تضمنت صورة مشرقة لقراءات من القرآن الكريم وفقرة لفتيات عرضوا أجمل التلاوات .عقب ذلك، عرضت فقرة بعنوان " وأصبح الغيث رواء " ، وهي تعرض خمس مراحل لوصول الحافظة للرواء وتصبح الحافظة بارتوائها القرآن رواء الأمة وتجارب حافظات القرآن ومشوار حفظهن لكتاب الله.ثم ألقيت كلمة الحافظات اللاتي عبّرن فيها عن سعادتهن بحفظ كتاب الله الذي يعد منهجا ودستور حياة، مثمنات لسموها حضورها ومشاركتها فرحتهن وتكريمهن في هذه المناسبة .واختتم حفل «رواء الأمة 5 » بتكريم سمو الأميرة الحافظات لكتاب الله والمدارس المتصدرة في تخريج الحافظات وعلى رأسها مدرسة نسيبة بنت كعب بـ 22 حافظة ، بالإضافة إلى تكريم الرعاة الداعمين للحفل ، وأصحاب العطاء في دعم برامج الجمعية ، كما قُدم لسمو الأميرة درع تقديرا لدعمها المستمر للجمعية.// انتهى //21:45ت م0280