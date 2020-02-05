إسطنبول 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأصيب 120 شخصًا على الأقل اليوم نتيجة حادث خروج طائرة عن المدرج في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول ما أدى إلى انشطارها ثلاثة أجزاء واندلاع النار فيها.وأكد حاكم إسطنبول علي يرليكايا نقل 120 جريحًا إلى المستشفيات، مبيناً أن معظم الجرحى في حال جيدة باستثناء شخص أو اثنين.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "تي أر تي:" إنّ المطار أغلق، كما حضر رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.// انتهى //21:53ت م0281