جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شرّف صاحب السمو الملكي ‫الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم احتفال ‫جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ومجموعة من الأسر المحتضنة وذلك بفندق هيلتون جدة .وفور وصول سموه ، عُزِف السلام الملكي ، عقِب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً وثائقياً عن مسيرة الجمعية ، وما تحقق من نتائج إيجابية كان هدفها الأول " الطفل " على مدى عشرة أعوام ، تبعه أوبريت بعنوان " رحلة يتيم".ثم ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي كلمة أشاد فيها بجمعية الوداد والقائمين عليها ، مثمناً الجهود الجبارة التي بذلت لخدمة الأطفال الأيتام.وخلال الحفل سلّم سمو الأمير مشعل بن ماجد طفلاً لإحدى الأسر المحتضنة ، كما كرّم سموه عددا من الأسر المحتضنة والجهات الداعمة ثم ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //21:58ت م0282