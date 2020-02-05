اجتماعي / سمو الأمير مشعل بن ماجد يشرف حفل جمعية الوداد لرعاية الأيتام
الأربعاء 1441/6/11 هـ الموافق 2020/02/05 م واس
جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شرّف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم احتفال جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمرور ١٠ سنوات على تأسيسها ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ومجموعة من الأسر المحتضنة وذلك بفندق هيلتون جدة .
وفور وصول سموه ، عُزِف السلام الملكي ، عقِب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً وثائقياً عن مسيرة الجمعية ، وما تحقق من نتائج إيجابية كان هدفها الأول " الطفل " على مدى عشرة أعوام ، تبعه أوبريت بعنوان " رحلة يتيم".
ثم ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي كلمة أشاد فيها بجمعية الوداد والقائمين عليها ، مثمناً الجهود الجبارة التي بذلت لخدمة الأطفال الأيتام.
وخلال الحفل سلّم سمو الأمير مشعل بن ماجد طفلاً لإحدى الأسر المحتضنة ، كما كرّم سموه عددا من الأسر المحتضنة والجهات الداعمة ثم ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
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21:58ت م
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