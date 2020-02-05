حائل 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واساختتم اليوم الرابع من سباقات الهجن لفئة الثنايا على ميدان حائل، بمجموع 4 أشواط وعلى مسافة 6 كيلومترات .وانطلقت الأشواط برمزين للثنايا تصدرت فيه "البديلة" لمالكها مشعل بن ناصر المكيرش أول أشواط البكار والرمز، فيما فاز برمز القعدان "شاهين" لمالكه مزيد بن سمير الشمري.فيما حصلت "الحذرة" للمالك هندي بن الدرداح الرشود على صدارة الشوط الثالث, و"سراب" لمالكه رشيد مرشود الحربي على صدارة الشوط الرابع .يذكر أن سباق الهجن يقام ضمن فعاليات موسم حائل وبإشراف من الاتحاد السعودي للهجن، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، حيث يستهدف السباق جميع مُلاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎// انتهى //22:02ت م0284