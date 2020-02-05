القاهرة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي اليوم بوفد طلاب المملكة المشارك بمسابقة اللغة العربية التي تنظمها وترعاها جامعة الدول العربية.وأكد الدكتور النامي خلال اللقاء على الاهتمام الخاص الذي تولية المملكة في دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية والحفاظ عليها لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي تحدث من حولنا، مشددا على أن اللغة العربية هي جوهر الهوية العربية.//انتهى//22:02ت م0285