واشنطن 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واستراجع العجز التجاري الأمريكي للمرة الأولى في ست سنوات في 2019م، إذ كبحت حرب البيت الأبيض التجارية مع الصين الواردات، ما يبقي الاقتصاد على وتيرة نمو معتدلة بالرغم من تباطؤ في إنفاق المستهلكين وضعف استثمار الشركات.وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن سياسة (أمريكا أولا) التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبطأت تدفق السلع العام الماضي، إذ تراجعت الصادرات للمرة الأولى منذ 2016، فيما يتعهد ترامب الذي يصف نفسه "برجل الرسوم الجمركية" بتقليص العجز بمنع مزيد من الواردات "غير العادلة"، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة.ويقول ترامب إن خفض عجز التجارة بشكل جوهري سيرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى ثلاثة بالمئة على أساس مستدام، لكن الاقتصاد أخفق في بلوغ ذلك المستوى، لينمو 2.3 بالمئة في 2019، وهو أبطأ معدل في ثلاث سنوات، بعد أن نما 2.9 بالمئة في 2018م.وهبط العجز التجاري 1.7 بالمئة إلى 616.8 مليار دولار العام الماضي، إذ هبط للمرة الأولى منذ 2013م، وشكّل ذلك 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من ثلاثة بالمئة في 2018م.كما نزلت واردات السلع 1.7 بالمئة العام الماضي وسط انخفاضات حادة في المواد والتوريدات الصناعية والسلع الاستهلاكية وسلع أخرى، وهبطت الواردات 1.3 بالمئة بقيادة تراجعات في شحنات السلع الرأسمالية والتوريدات والمواد الصناعية إلى جانب سلع أخرى.وهوى عجز تجارة السلع مع الصين ذو الحساسية السياسية 17.6 بالمئة إلى 345.6 مليار دولار في 2019م.// انتهى //22:05ت م0286