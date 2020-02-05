صبيا 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة تعليم صبيا اليوم، ملتقى القيادة المدرسية الخامس بمسرح الإدارة، بحضور محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني عتودي، وضيوف الإدارة من المناطق التعليمية، والجامعات من الأكاديميين والمتخصصين، وقادة وقائدات المدارس .وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي في كلمته ، أهمية الملتقى في استعراض خطط تحسين نواتج التعلم، والاطلاع على التجارب والممارسات العالمية والمحلية ، مشددًا على دور وزارة التعليم من خلال مرحلة جديدة عنوانها تحسين نواتج التعلم، وبناء منظومات من الخطط وعقد ورش العمل .وأشار الحازمي إلى أن إدارة تعليم صبيا عملت على توظيف الملتقيات والبرامج في سبيل تحسين نواتج التعلم، وأن مرتكزات الإدارة من البحث العلمي، والموهبة، والبيئة المدرسية، والطفولة المبكرة، والتحول الرقمي، والانضباط المدرسي، تسهم في تحسين نواتج التعلم.وتضمن اليوم الأول من الملتقى الذي يستمر يومين أربع أوراق عمل، عن دور القائد المدرسي في رفع المستوى التحصيلي وأحدث الاتجاهات العالمية في القيادة المدرسية وأدوارها الفاعلة في قيادة التعلم، وكذلك إستراتيجية إدارة التعليم لتحسين نواتج التعلم، إلى جانب ممارسات القائد المدرسي في رفع نواتج التعلم .// انتهى //22:06ت م0287