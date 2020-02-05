جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأعرب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي عن فخره واعتزازه باحتضان المدينة للبطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الثانية على أرض ملعب الجولف "رويال غرينز"، واستضافة أكثر من 50 ألف زائر خلال أيام منافسات البطولة.وقال في تصريح عقب اختتام بطولة السعودية الدولية للجولف "نحن سعداء بالتعاون المثمر والجهود المشتركة مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للجولف لنجاح النسخة الثانية، لنواكب طموحات رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة لنبقى دائماً في مصاف الدول المتقدمة في المجالات كافة، وهو ما نشهده في هذه الفعالية كواحدة من ثمرات الحراك الجميل الذي يشهده وطننا الغالي".يشار إلى أن نادي رويال جرينز للجولف سيستضيف النسخة الثالثة من البطولة السعودية الدولية للجولف العام القادم 2021 , في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي سيُحدد موعدها لاحقاً بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجولف.// انتهى //22:18ت م0290