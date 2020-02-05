أنجامينا 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة التشادية نجامينا، الأمين العام لسلطة حوض نهر النيجر عبد الرحيم بريمة حامد.وجرى خلال اللقاء استعراض نشاط سلطة حوض نهر النيجر من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في المنظمة.يشار إلى أن سلطة حوض نهر النيجرهي منظمة حكومية دولية أنشئت عام 1980 بعضوية ما مجموعه تسع دول هي : بنين، وبوركينا فاسو، وتشاد، وغينيا كوناكري، والكاميرون، وكوت ديفوار، ومالي، والنيجر، ونيجيريا.// انتهى //22:22ت م0291