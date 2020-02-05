نيويورك 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مؤخراً، بالمدير التنفيذي لمبادرة كارنيجي لإدارة المناخ يانوس بازتور، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء، لشرح موجز عن جهود المبادرة في معاجلة مشكلات التغير المناخي والأساليب الحديثة للحد من انبعاثات الكربون.كما نوقشت خلال اللقاء حوكمة المناخ والتقنيات الناشئة، وسبل تعزيز التعاون في ضوء رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين.وأكد الدكتور منزلاوي على أن المملكة ملتزمة بتعهداتها الدولية وملتزمة باتفاقية باريس للتغير المناخي، وتعمل مع شركائها الدوليين في سبيل معالجة مشكلات التغير المناخي في ظل رئاسة المملكة مجموعة العشرين.من جانبه أشاد بازتور بالجهود التي تقوم بها المملكة في سبيل معالجة مشكلات التغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها أرامكو السعودية في هذا المجال.حضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم للمملكة السكرتير أول بندر بن مهدي النهدي.// انتهى //22:57ت م0303