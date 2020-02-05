عرعر 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسنظمت عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الحدود الشمالية اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "دور القيادات الأكاديمية في تحقيق الاعتماد الوطني" برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري وذلك بالقاعة التدريبية بمقر العمادة بمدينة عرعر.وتناول البرنامج التعرف على متطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني المؤسسي والبرامجي، ومهام ومسؤوليات القيادات الأكاديمية ودورها في صنع القرار، وكذلك التدريب على استيفاء متطلبات تحقيق معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ومناقشة أهم الممارسات المرتبطة بمعايير الاعتماد البرامجي، وآلية الربط بين دور القيادات الأكاديمية للكليات والأقسام العلمية بعمليات التخطيط الإستراتيجي، وتحقيق أهداف البرامج الأكاديمية.وأوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى التعرف على دور ومسؤوليات القيادات الأكاديمية في تحسين جودة المناهج الدراسية والخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية وتوفير بيئة أكاديمية تعليمية جاذبة للطلاب، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القيادات.// انتهى //22:57ت م0304