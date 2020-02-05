القاهرة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم بالقاهرة، قرعة مواجهات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع فريق بيراميدز المصري في مواجهة فريق زاناكو الزامبي، فيما يواجه المصري البورسعيدي فريق نهضة بركان المغربي.كما يلتقي في نفس الدور فريق حسنية أغادير المغربي مع النصر الليبي، ويواجه إنييمبا النيجيري فريق حوريا الغيني.وجاءت مواجهات الدور نصف النهائي للكونفدرالية، ليلتقي الفائز من مباراة بيراميدز أمام زاناكو الزامبي مع الفائز من لقاء إنييمبا النيجيري أمام حوريا الغيني، والفائز من لقاء المصري البورسعيدي أمام نهضة بركان المغربي مع الفائز من مباراة حسنية أغادير المغربي أمام النصر الليبي.// انتهى //22:58ت م0305