القاهرة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الحرس عند 18 نقطة واستمر في المركز العاشر.//انتهى//23:21ت م0309