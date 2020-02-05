عدن 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم بالسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.وبحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، مستجدات الأوضاع في اليمن خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني واستمرارانتهاكات وعرقلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لعمل المنظمات الدولية العاملة في البلاد.وشدد الوزير اليمني على ضرورة إيصال رسالة واضحة وقوية وموحدة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لهذه الميليشيات لردعها عن الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة اليمنيين.وأكد الحضرمي أن حكومته ملتزمة بتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إدراكا منها بأهمية دورها في التخفيف من معاناة اليمنيين.// انتهى //23:50ت م0310