الأمم المتحدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأكدت ممثلة الأمم المتحدة الأبرز في شؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أن التراكم والنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها، يواصلان تأجيج النزاعات المسلحة والجرائم وإدامتها وتفاقمها في مناطق عديدة حول العالم، خاصةً في أفريقيا.وقالت المسؤولة الأممية: إن هناك ما يقدر بمليار قطعة سلاح صغيرة في جميع أنحاء العالم تستخدم في أعمال عنف مميتة، سواء في ظروف الصراع أو غير الصراع، مشيرةً إلى أن ذلك منتشر كذلك في جميع المناطق من الأمريكتين، إلى أفريقيا، إلى جنوب أوروبا.كما نقلت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح "قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار تدفق الأسلحة، بما في ذلك ما يأتي عن طريق البحر، إلى ليبيا".وأشارت إلى التدفق المستمر للأسلحة والذخيرة التي تغذي الصراع في جنوب السودان، وتؤثر على أمن موظفي الأمم المتحدة، وتعيق قدرتها على الوفاء بمتطلبات ولايتها لأجل إنفاذ عملية لحفظ السلام في البلاد.وأكدت المسؤولة الأممية أنه لا توجد دولة محصنة من التحديات التي تطرحها تدفقات الأسلحة غير المشروعة، مبينةً أن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي الأسلحة الأكثر استخداماً في النزاعات بين الدول، وفي الإرهاب وفي الجريمة المنظمة وحرب العصابات.// انتهى //23:52ت م0311