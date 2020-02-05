واشنطن 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في واشنطن، برئيس الوزراء الألباني إدي راما.وجرى خلال اللقاء استعراض الأوليات المشتركة خلال رئاسة ألبانيا لعام 2020م لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده القوي لمحاولة ألبانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وجهود الإصلاح القضائي والانتخابي المستمرة.وأثنى بومبيو على رئيس الوزراء الألباني لالتزام حكومته الثابت بمشاركة أعباء الناتو ، والدفع ضد النشاط الإيراني، والاضطلاع بدور قيادي إقليمي في حماية شبكات اتصالات الجيل التالي.// انتهى //23:54ت م0312