تونس 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم بمدينة صفاقس التونسية فعاليات منتدى الشباب العربي الأوروبي حول "السياسات الموجهة للشباب" بمشاركة 27 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية.ويشتمل برنامج هذه التظاهرة الدولية التي تنظم في إطار " تظاهرة تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019/2020 " على مجموعة من المداخلات ستؤمنها عدد من الجمعيات والمنظمات الدولية بخصوص السياسات الشبابية، فضلا عن تسليط الضوء على تجارب عديد الدول العربية والأوروبية في ما يتصل بالرؤية الإستراتيجية لقطاع الشباب والدليل المرجعي للسياسات الشبابية.ويتضمن برنامج المنتدى كذلك ورشات عمل حول دور المجتمع المدني في وضع السياسات الوطنية للشباب ودور الهياكل الحكومية ومؤسسات الدولة فيها.// انتهى //23:57ت م0314