جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واستنطلق غداً فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمستجدات أمراض القلب والأوعية الدموية الذي ينظمه مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة وتحتضنه جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية فرع جدة .وتشتمل فعاليات المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره أكثر من ٢١ استشارياً على إقامة الدورة السنوية الخامسة للتصوير التلفزيوني لأمراض القلب والدورة الأولى لتخطيط القلب وأمراض كهربائية القلب.وأشارت رئيسة مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب المكلفة رئيس اللجنة المنظمة الدكتورة جميلة الرحيمي أن المؤتمر يضم نخبة من ذوي الاختصاص في مجالات القلب المختلفة من مختلف القطاعات الصحية بالمملكة ، لمناقشة وإبراز التقنيات الحديثة والخبرات المتقدمة في مجال صحة القلب التي تتواكب مع التوصيات العالمية من الجامعات والمنظمات المختصة بأمراض وجراحة القلب بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية للأطباء المشاركين لكل ما هو جديد بمجال أمراض القلب.وأكدت أن هذه الفعاليات تهدف إلى تحسين طرق تشخيص وعلاج مرضى القلب وخدمة المرضى ، مشيرة إلى أن مركز الملك فيصل لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة يحظى بتطور في الناحية الطبية والإمكانيات والتقنيات مواكبة التطور بالقطاع الصحي .من جانبه أوضح استشاري كهربائية القلب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عاطف القباني يتضمن البرنامج العلمي آخر المستجدات في مجال العناية بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويسلط الضوء على التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في تشخيص أمراض القلب واستخدام أحدث أنواع التصوير القلبي في تشخيص وعلاج أمراض القلب بالإضافة إلى تخصيص يوم كامل للدورة الأولى لتخطيط القلب وإدارة أمراض كهربائية القلب.بدوره كشف استشاري أمراض وتصوير القلب نائب رئيس اللجنة العلمية الدكتور عاطف الزهراني أن المؤتمر سيناقش كيفية التشخيص والعلاج لأمراض القلب المتعددة التي تشمل أمراض شرايين القلب المستقرة والحرجة وقسطرة جلطات الشرايين التاجية، وحالات فشل القلب وأمراض صمامات القلب، وأمراض القلب في أثناء الحمل وأمراض كهربائية القلب من خلال تقديم نماذج وحالات مرضية من الواقع اليومي.// انتهى //23:58ت م0315