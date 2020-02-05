ظهران الجنوب 11 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, جلسته العادية الـ63 من دورته الثالثة في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان آل المؤنس, وحضور أعضاء المجلس.وتضمن جدول الأعمال مناقشة إقرار الحساب الختامي للبلدية وتطوير الساحة الشعبية والمنطقة المركزية قبالة المستشفى الجديد.وأوضح آل المؤنس أن أعضاء المجلس قاموا عقب الاجتماع بجولة ميدانية لمشروع السوق في الحي القديم و سجل عدد من الملحوظات حول تنفيذ المشروع .// انتهى //23:59ت م0316