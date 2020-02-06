جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واساختتم الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة مساء اليوم النسخة الثانية من برنامجه النوعي "رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف" لإعداد القائمين على الأوقاف بشكل علمي ومنهجي معاصر والتي عقدت بمكتبة الملك فهد العامة بجدة التابعة للوقف واستمرت خمسة أيام .واشتملت النسخة الثانية من البرنامج الذي حضرها ما يزيد عن 45 متدرب من مختلف الأوقاف والجامعات والجهات القانونية والاستثمارية في المملكة؛ على أربعة محاور شملت المحور التطويري، والنظامي، والإداري والاستثماري قدمها نخبةٌ من المدربين والمتخصصين في المجال الوقفي وحظيت بإشادة من المتدربين خلال جلسات البرنامج .وأثنى مدير أوقاف جامعة المجعمة الدكتور أحمد الدعجاني على جهود الوقف العلمي للخروج بهذا البرنامج النوعي وظهوره بمستوى احترافيٍ لافت .من جانبه اعتبر مؤسس ورئيس مجلس نظارة وقف طيبة للمعرفة الدكتور عادل بُشناق البرنامج مرجعاً مهماً وإضافةً قيًمة لجميع الحاضرين من المهتمين والممارسين متمنياً المزيد من التميز والنجاح لبرامج الوقف .وفي ختام البرنامج؛ تسّلم المتدربين شهادات الحضور من قبل المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر الذي أعرب عن شكره للمتدربين لحرصهم واهتمامهم الذي أظهروه خلال أيام البرنامج، ولمداخلاتهم التي أثرت محاور نسخة هذا العام .// انتهى //01:02ت م0321