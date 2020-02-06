تونس 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسالتقى وزير التعاون الدولي بالنيابة التونسي، رضا شلغوم، اليوم رئيس البنك الألماني للتنمية قينثر برونيق الذي يزور تونس حاليا.واستعرض الجانبان خلال اللقاء التعاون المالي القائم بين تونس والمؤسسة المالية الالمانية وبرامجه في الفترة القامة، الى جانب التعرف على المشاريع التي ساهم البنك في تمويلها وكذلك المشاريع التي هي بصدد الانجاز.// انتهى //02:44ت م0325