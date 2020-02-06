نواكشوط 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 واسبدأت السلطات الموريتانية تصدير الأسماك للجزائر عبر المعبر الحدودي بين البلدين.وقد وصلت أول شحنة من الأسماك وتقدر بـ 15 طنًا إلى محافظة تندوف الجزائرية، قادمة من مدينة نواذيبو الموريتانية ،عبر المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني .وقد خضعت كمية الأسماك لعملية الفحص الدقيق للتأكد من سلامة المنتوج، والذي وصل السوق المحلية الجزائرية في ظروف سليمة.// انتهى //02:45ت م0326