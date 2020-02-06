تونس 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 واسأكدت تونس رفضها أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني، حتى وان تعلق الأمر بمقابلات رياضية.وأضاف بيان صادر وزارة خارجيتها اليوم،أن خوض المنتخب الوطني للتنس سيدات مباراة مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي، في إطار بطولة كاس الاتحاد الدولي للتنس المقامة حاليا بهلسنكي يعتبر تجاوزًا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة، ومخالفًا للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على ساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.يذكر أن المنتخب التونسي للتنس للسيدات يشارك حاليًا في تصفيات المنطقة الإفريقية الأوروبية الثانية من بطولة كاس الاتحاد الدولي "فيدكاب" المقامة بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا مولدافيا وجورجيا والكيان الصهويني.// انتهى //02:45ت م0327