الأمم المتحدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسعقد أعضاء مجلس الأمن مساء اليوم، مشاورات مغلقة بشأن قرار اعتماد مخرجات مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير، لبحث الأزمة في ليبيا والتوصل إلى وقف المعارك هناك.وأفاد رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك بيكستين، في تصريح صحفي أن المباحثات كانت مفيدة، مشيراً إلى القرب من التوصل لقرار بالاضافة إلى بعض الجهود التي يجب القيام بها.وأوضح أنه بصفته رئيس مجلس الأمن دعا جميع الأعضاء إلى إظهار مرونة من أجل الخروج بقرار لاعتماد مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.من جانبها بينت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، التي تقود بلادها عملية صياغة مشروع القرار أنه قد مضى أسبوعان ونصف على مؤتمر برلين ونرغب في التعجيل في إصدار قرار.وأشارت بيرس إلى أن البعض أبدى ملاحظات حول مشروع القرار، معربة عن أملها في العمل سوية على حل تلك الأمور.// انتهى //03:37ت م0328