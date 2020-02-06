نيويورك 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على مستوى قياسي مرتفع يوم امس الأربعاء مع صعود الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي بفضل بيانات مشجعة عن اقتصاد الولايات المتحدة وانحسار المخاوف من العواقب المالية لفيروس الصين.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 483.02 نقطة بما يعادل 1.68 بالمئة ليصل إلى 29290.65 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 37.12 نقطة أو 1.13 بالمئة مسجلا 3334.71 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 40.71 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 9508.68 نقطة.// انتهى //06:32ت م0003