عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الرياض ،الشرقية، الحدود الشمالية) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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