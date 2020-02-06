الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء إثيوبيا.القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا وتعزي رئيس كينيا في وفاة الرئيس الكيني الأسبق.أمير الرياض ونائبه يجتمعان بقيادات أمانة المنطقة.أمير الرياض يستقبل أسماء العنزي.أمير الرياض يتفقدعفيف والدوادمي.. اليوم.أمير الرياض يكرم الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 21 الجاري.أمير جازان: القيادة حريصة على تعزيز التنمية بكل المناطق.أمير المدينة يوجه بسرعة إنجاز المشروعات الصحية والتعليمية.جلوي بن مساعد: القيادة جنّبت الوطن الأزمات الدائرة في المنطقة والعالم.منصور بن محمد يتفقد سجن حفر الباطن ويلتقي أعضاء جميعة البر.وزير الداخلية يستقبل سفيري النمسا والصين.بندر آل مشاري: نعمل على وقف الهجمات السيبرانية قبل أن تحدث.المنتدى الدولي للأمن السيبراني يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم نوعية.سعود بن نايف: ذوو الإعاقة تجاوزوا حواجز المثبطين.أمير الباحة يعتمد نتائج جائزة الحسام للإبداع والتميز.مذكرة تفاهم بين المملكة واليونان للتعاون في مجال الفضاء.أمير حائل ينوه بجهود رجال الجوازات ويؤكد على نشر ثقافة التسامح.سعود بن خالد يفتتح جمعية توافق ومركز شمل.الربيعة: المملكة رائدة عمليات فصل التوائم السيامية من جميع الأعراق والأديان.أمير القصيم: بلادنا تتميز بوحدة كلمة قيادتها وشعبها.فيصل بن مشعل يرعى الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن الكريم ويكرم الفائزين.السفير الأميركي جون أبي زيد:العلاقات السعودية الأميركية لا تضاهيها أي علاقة حول العالم.ترمب: العقوبات الأميركية تشل إيران.محمد بن راشد: نستعد للـ50 عاماً المقبلة بالعلوم المتقدمة.سورية: النظام يوسع سيطرته رغم التهديدات التركية.التفاؤل يعم عقب تعافي 892 مريضاً من كورونا.// يتبع //07:31ت م0005