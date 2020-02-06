و أفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نموذج الأمن السيبراني) : العالم يشهد عصرا اليكترونيا بالغ التطور والتأثير في التحولات الاقتصادية العالمية ، وتغيرات جذرية في حياة الشعوب ، مما يلقي بتحديات كبيرة ودقيقة على كافة الأصعدة ، عنوانها الأمن السيبراني الذي يحمي حركة التجارة العالمية وأمن الدول والمجتمعات بل وحقوق الأفراد وكرامتهم وخصوصياتهم من جرائم مستجدة تستهدف الأطفال والنساء. إنه باختصار أمن الفضاء السيبراني لهذا العالم في مواجهة مخاطر حقيقية جراء تطور الجريمة الاليكترونية والقرصنة بكل أشكالها وأساليبها التي تكلف الدول والشعوب كثيرا.وأوضحت أن المملكة حققت تقدما نوعيا في الأمن السيبراني على المستوى العالمي، استشرافا مبكرا منها لأهميته الاستراتيجية، وقدمت تجربة ونموذجا ناجحا في قدراته والتعاون البناء مع العالم في هذا المجال.وختمت :وتتويجا لهذه الرؤية الشاملة للأمن السيبراني وتحدياته، استضافت المملكة وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى بالرياض، وإعلان مبادرتين استراتيجيتين من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة الأمن السيبراني العالمي وهما “حماية الأطفال في العالم السيبراني، و”تمكين المرأة في الأمن السيبراني”، تأكيدا على ما تشهده المملكة من مسيرة التحديث والتطوير، والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية في ظل التوسع المتسارع في استخدامات التقنية وارتباطها بجميع مسارات الحياة.// انتهى //07:31ت م0008