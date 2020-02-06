إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 6 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد القيادة الباكستانية عزم باكستان على مواصلة تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والأخلاقي للشعب الكشميري حتى يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأخبرت عن إصابة أربعة باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت صحف الخميس إلى قلق باكستان من إخلال الهند لميزان القوى في جنوب آسيا من خلال حصولها على أسلحة متطورة من روسيا بقيمة 15 مليار دولار.وتابعت تطورات عملية السلام والمصالحة الأفغانية، وتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونغرس رغبته في سحب الجنود الأمريكيين في نهاية المطاف من أفغانستان.وتناقلت أنباء قصف مقاتلات الاحتلال قطاع غزة رداً على قذائف أطلقت من القطاع تجاه إسرائيل.وتطرقت إلى مساعي منظمة الصحة العالمية للبحث عن طريقة لعلاج واحتواء فيروس كورونا القاتل.وعرجت إلى تراجع أسعار النفط في السوق العالمية متأثرة بتراجع الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا.// انتهى //08:33ت م0011