طرابلس 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع وزير الخارجية الحزائري صبري بوقادوم، موضحة تثمين حفتر دور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا و الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة.وأشارت الصحف إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، ومستشار الشؤون السياسية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،جان هيكر، وتم خلاله مناقشة سير اجتماعات اللجنة العسكرية ، كما ناقشا التحضيرات لاجتماع وزراء الخارجية المتوقع انعقاده في برلين منتصف الشهر الجاري.ونوهت إلى لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري ،بالسفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، وبرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، لبحث دعم المسار الخدمي ودور الاتحاد في إعادة إعمار بنغازي.وبينت لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الأممي غسان سلامة، وتم بحث سبل التسوية في ليبيا، ومخرجات لجنة العسكرية في جنيف ، كما بحث الجانبان الجهود الدولية الرامية إلى تسوية عاجلة للأزمة الليبية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين .ونقلت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، وتشديده على أن هناك حاجة لرسالة واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا، مجددًا التأكيد على أنه لا حل عسكريًّا للأزمة في ليبيا، معبرا عن شكره للمبعوث الأممي غسان سلامة لأنه تمكَّن من تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة ووضع الخصمين حول طاولة.// انتهى //08:39ت م0012