طوكيو 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم .وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر483 نقطة أو ما يعادل 07ر2% ليصل إلى 19ر23803 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 03ر33 نقطة، أو 94ر1% ، ليصل إلى 86ر1734 نقطة.// انتهى //08:46ت م0014