اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
طوكيو 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم .
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر483 نقطة أو ما يعادل 07ر2% ليصل إلى 19ر23803 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 03ر33 نقطة، أو 94ر1% ، ليصل إلى 86ر1734 نقطة.
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