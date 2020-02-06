الجوف 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأجرت مستشفيات منطقة الجوف خلال شهر يناير الماضي 685 عملية جراحية، بمعدل 22 عملية يوميًّا تكللت بالنجاح ولله الحمد.وأبانت صحة الجوف أن غرف العمليات بمستشفيات المنطقة استقبلت 184 حالة أجريت لهم عمليات جراحية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 501 عملية.وبينت أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا سجل أعلى معدل لإجراء العمليات الجراحية بلغت 347 عملية، فيما أجري بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 153 عملية، وبمستشفى الولادة والأطفال 50 عملية، وفي مستشفى طبرجل العام 44 عملية، وفي مستشفى صوير العام 43 عملية، ومستشفى دومة الجندل 58 عملية.// انتهى //08:51ت م0016