الجزائر 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 6 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستئناف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لقاءاته مع رؤساء وقادة الأحزاب السياسية، لشرح محاور حول مسار التغيير الديمقراطي والإصلاح السياسي المعبر عنها في مطالب الحراك الشعبي.وأشارت إلى قيام وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بزيارة إلى مدينة بنغازي الليبية ولقائه قائد الجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر، مخبرةً أنه جرى اللقاء بحث سبل إنجاح الحوار بين طرفي الصراع وإسكات البنادق والتوصل إلى تسوية سياسية له.واهتمت بمسعى الكتلة العربية والإسلامية في منظمة الامم المتحدة لاستصدار لائحة رافضة لمشروع صفقة القرن المعلن من طرف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، لافتةً النظر إلى تأكيد مجلس الأمن الدولي التزامه بحل الدولتين في فلسطين.وفي متفرقات أخرى، تحدثت صحف الخميس عن استمرار الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح والتغيير العميق للنظام في لبنان، مع إصرار المحتجين على استرجاع الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد في البلاد.// انتهى //08:59ت م0019