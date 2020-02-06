ضمد 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسينظم ملتقى الشباب التطوعي " إسهام " التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ضمد غدًا، الفعاليات الشبابية " عيش التحدي " في موسمها الرابع، بحضور محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق ، وذلك بحديقة البلدية.وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن علي الحازمي أن الفعاليات الشبابية تنطلق عقب صلاة المغرب مباشرة، وتشمل مسابقات وألعاب وتحديات رياضية وطبخ خلوي، بمشاركة مراكز النشاط الاجتماعي بقرى المحافظة التابعة للجنة، والفرق الرياضية، وشباب المحافظة، بهدف استثمار أوقاتهم وتعزيز روح التحدي والتنافس الشريف بين المشاركين .// انتهى //09:05ت م0020