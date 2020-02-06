جيزان 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش, والدرب, وصامطة, وفرسان, و الحرث, والداير بني مالك, والعارضة, والعيدابي, وفيفا, وهروب, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:41ت م0025