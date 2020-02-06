البكيرية 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم البكيرية ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية أمس، حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تشتمل الحملة على العديد من البرامج التوعوية والندوات والبروشرات، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والإذاعة المدرسية، في جميع أقسام ومدارس الإدارة .وأوضح مدير التعليم بالمنطقة الدكتور خالد بن راجح الراجح أن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا, تهدف إلى توعية كافة الميدان التعليمي لرفع الوعي الصحي عن الفيروس والطرق التي يجب إتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأكد حرص الإدارة على تقديم وتسخير كل الإمكانات لضمان رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس لاسيما في مجال مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية والمعدية من خلال إبراز اهتمام وزارة التعليم بصحة المنتسبين لها وسلامتهم وتفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية .// انتهى //09:44ت م0027