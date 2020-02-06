جدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنظم كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة بجامعة جدة، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة أمس، برنامجاً بعنوان " لغة الطفل بين الأمن الثقافي والثراء التكنولوجي"، في إطار فعاليات ملتقى مكة الثقافي، بحضور عدد من القيادات بالجامعة، ومدير فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح والمهتمين وذلك على مسرح الجمعية .وحفِلت البرامج على ندوة من جلستين علميتين الأولى بعنوان " لغة الطفل بين التحدي والإبداع" شارك بها الدكتورة فايزة مصلح الحربي ، والدكتورة أماني الدود ، والدكتورة سمية عبدالوارث أحمد عضوات من هيئة التدريس بجامعة جدة شطر الطالبات وأدارتها الدكتورة الريم الفواز .وناقشت الجلسة عدداً من المحاور ومنها مرحلة تربية الإبداع عند الطفل والاكتشاف المبكر للإبداع لدى الطفل، والشراكة بين الأسرة والمدرسة، وأبرز التحديات التي تواجه تربية الطفل، وكذلك تعزيز الانتماء وقيمة اللغة العربية، والهوية لدى الطفل، وبيئة الطفل والتعليم بالقدوة، والخطاب اللغوي والتربية الثقافية، وأهم الارشادات المهمة لرعاية الطفل .فيما حملت الجلسة الثانية عنوان " لغة الطفل وتكنولوجيا العصر"، وشارك فيها عضوات هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة بسمة الحربي ، والدكتورة أروى داود خميس ، وأدارتها الدكتورة منى عبدالخالق الغامدي، حيث ناقش مضمونها محور الكتاب الإلكتروني والورقي والتأثير الايجابي والسلبي لأجهزة وتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة على لغة الطفل، وأهمية صناعة المحتوى الذي يساهم في تعزيز النمو اللغوي عند الاطفال .وفي ختام الندوة جرى تقديم عرض مرئي عن اللغة العربية للطفل، وقدمت الطالبة بالمرحلة الثانوية بتعليم جدة لمار الغامدي قصيدة عن اللغة العربية، ومن ثم تكريم المشاركات في الجلسات العلمية .// انتهى //09:48ت م0029