القاهرة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 6 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش إلى استمرار جهود المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية، وتأكيده على ضرورة إجراء انتخابات عامة في فلسطين بما فيها القدس لإعطاء شرعية جديدة للمؤسسات الوطنية ولمّ شمل الشعب الفلسطيني.وأشارت الصحف إلى بدء الاجتماعات التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، منوهةً بأن القمة المقرر عقدها الأحد المقبل ستشهد تسليم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.وأفادت بأن الأطراف الليبية وافقت على المشاركة في محادثات جنيف لتسوية الأزمة برعاية الأمم المتحدة بشروط، حيث اشترط البرلمان الليبي عدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من جانبه، بينما اشترطت حكومة الوفاق في طرابلس انسحاب الجيش الليبي.ولفتت الصحف المصرية النظر إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم اجتماعًا طارئًا لمناقشة تطورات الأوضاع في شمال غرب سوريا، منوهةً بأن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت برنامجًا استخباراتيًا مع تركيا بسبب توغل الأخيرة في سوريا، وتطرقت إلى تحذير الأمم المتحدة من انهيار العراق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وشن هجمات على المتظاهرين، وتأكيدها على ضرورة حماية وحدة العراق واستقلاله وأن تحتكر السُلطة السلاح وحق استخدام القوة.كما تحدثت عن تبرئة مجلس الشيوخ الأمريكي للرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استغلال السُلطة وعرقلة عمل الكونجرس، عقب تصويت 52 سيناتورًا على رفض إدانته مقابل إدانة 48 سيناتور للرئيس الأمريكي.محليًا ذكرت صحف القاهرة أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عد عملية إعادة الصيادين المصريين من اليمن رسالة قوية على أن الدولة المصرية لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع مثل هذه الأحداث بحرفية عالية وعلى أعلى مستوى وتنسيق مع جميع الجهات المعنية.// انتهى //09:51ت م0030