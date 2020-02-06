كوالالمبور 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساحتفت الكشافة الماليزية أمس بوفد جمعية الكشافة العربية السعودية، الذي يزور المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور، بدعوة من صندوق التمويل الكشفي العالمي .وجرى خلال الحفل مُناقشة العديد من الأمور الكشفية وتبادل الخبرات بين الجمعيتين، وصولاً إلى تحقيق رؤية الكشافة العالمية بحلول عام 2023 لتكون هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة .وألقى رئيس الكشافة الماليزية الدكتور محمد زين الدين، كلمة رحب فيها بأعضاء الوفد الكشفي السعودي، وبين أن الكشافة السعودية تحظى باحترام وتقدير الكشافة الماليزية لما لديهم من انطباعات جيدة عنها، وقد اسعده ما شاهده من أفراد جمعية الكشافة خلال أدائه فريضة الحج من أعمال تطوعية لخدمة الحجاج .وفي ختام الحفل تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجمعيتين، ومنحت الكشافة الماليزية أعضاء الوفد باج مرور 110 سنوات على تأسيس الكشافة الماليزية، كما منحت رئيس الوفد الدكتور عبدالله الفهد وسام الصداقة الذهبي لما له من دور فاعل في تقوية العلاقة بين الجمعيتين .// انتهى //10:12ت م0034