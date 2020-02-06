الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستنطلق السبت المقبل أعمال منتدى استقرار في نسخته الثانية الذي يهدف إلى المساهمة في بناء أسرة ومجتمع واعٍ من خلال توجيه السلوك الاستهلاكي للأسر السعودية في سبيل تحقيق الاستقرار لها، وذلك برعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات بمدينة الرياض.وسيشهد المنتدى الذي ينظمه مركز إصلاح للتنمية الأسرية التابع للجنة التنمية الأسرية بحي الملك فهد بالتعاون مع "آسية الوقفية" مناقشة موضوعات عدة منها : توجيه السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية، والتسوق الإلكتروني وأثره على استقرار الأسرة ، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات المعنية بالأسرة.ويستهدف المنتدى المختصون في مجال الاقتصاد، والتربية، والاجتماع، وطلاب وطالبات الدراسات العليا، والمهتمين بشأن الأسرة وجميع أفراد المجتمع.// انتهى //10:40ت م0039