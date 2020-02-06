بغداد 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالتطورات الدامية التي شهدتها ساحة التظاهر في مدينة النجف ليلة أمس والتي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين بين قتيل وجريح.وأبرزت الصحف في هذا المجال إعلان المصادرالطبية عن مقتل ثمانية متظاهرين وجرح عشرات آخرين إثر الهجوم المسلح الذي تعرض له المتظاهرون في مدينة النجف على يد من يسمون بأصحاب القبعات الزرق.ونوهت صحف اليوم بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى حكومة تصريف الاعمال الحالية لحماية المتظاهرين في النجف.وعرجت صحف الخميس على مخاطر الإرهاب المستقبلية على العراق والمنطقة, مبرزة تحذير رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني أمس من إمكانية عودة تنظيم "داعش" إلى المناطق التي كان يحتلها.وتناولت الصحف الظروف والتحديات التي قد تواجه الحكومة القادمة التي يرأسها المكلف محمد توفيق علاوي, مشيرة إلى أن أولى هذه المهام تجسير الثقة مع المتظاهرين .// انتهى //12:04ت م0066