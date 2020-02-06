تونس 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تركيزها على موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرة إلى تفاقم الصراعات في محيط المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ حول تركيبة الحكومة والأسماء المرتقبة.وأخبرت الصحف عن استضافة الجزائر الدورة الـ32 للقمة العربية، مشيرة إلى تلقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد هذه الدورة.وتطرقت إلى استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية بالخليل .وعرجت على تطورات فيروس " كورونا" مشيرة إلى أن الوفيات اقتربت من 500 شخص، وسط أنباء عن التوصل إلى دواء جديد قد يعيق تطور هذا الفيروس.// انتهى //12:07ت م0068