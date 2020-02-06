نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من دعم متواصل من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مشيداً سموه بالخطوات التي تقوم بها وزارة التعليم في تطوير العملية التعليمية التي تواكب رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة نجران، الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي الذي قدم لسموه إيجازاً عن سير العمل في العملية التعليمية وما تم إنجازه في مدارس المنطقة ومحافظاتها منذ بدء الفصل الدراسي الثاني.// انتهى //12:10ت م0070